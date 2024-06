“Festa di Liberetà“ dedicata a cultura e storia contemporanea

Domani lo Spi-Cgil di Massa e Montignoso organizza la consueta “Festa di Liberetà”, il giornale dello Spi-Cgil, che si svolgerà al ristorante “Il Gioiello”. Alle 18 con la presentazione del libro di Andrea Marchetti “Storia della resistenza in Apuania”, in collaborazione con l’Anpi di Massa. Marchetti è un giovane laureto in Storia all’Università di Pisa ed è nato a Forno, ove risiede. La storia contemporanea rappresenta il suo ambito di studio e ricerca, in particolare i periodi relativi al fascismo e alla Resistenza. Il libro è diviso in due parti: Resistenza nazionale e apuana. Nella prima parte ci sono interpretazioni sul fenomeno della Resistenza, mentre nella seconda l’autore si pone lo scopo di dare un quadro dei momenti cruciali della Resistenza a Massa e nell’allora Comune di Apuania che comprendeva Carrara e Montignoso. La presentazione sarà coordinata da Franco Peselli dello Spi-Cgil, Elena Cordoni (nella foto) porterà il saluto di Anpi Massa e Loreno Vivoli dialogherà con l’autore. Seguirà la cena conviviale (338 562 1278). Sarà ricordato Renzo Tognoni, scomparso nei giorni scorsi, con la consegna di una targa ai familiari e la proiezione di un filmato.