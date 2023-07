Festa dell'Unità, a Ca' Michele dibattito con Allegranti, Arrighi, Bugliani e Lorenzetti

A Ca’ Michele si apre stasera la Festa dell’Unità. Alle 18,30 il giornalista David Allegranti con il suo libro “Viaggio nel partito di Elly Schlein” sarà lo spunto per il dibattito che vede come ospiti la sindaca Serena Arrighi, il consigliere regionale Giacomo Bugliani e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. Domani alle 21 sarà la volta di Stefania Lio, vice segretaria del Pd della Toscana, intervistata dalla giornalista Melania Carnevali. Sono previsti interventi da parte del pubblico presente. Si ricorda che per tutta la durata della Festa è attivo la sera il servizio bar e cucina dove si potranno degustare i piatti tipici locali fino al 16 luglio.