Festa della Prima comunione per dieci ragazzi a Romagnano

Grande festa domenica scorsa a Romagnano per le celebrazione delle Prime Comunioni. In un clima allegro e di gioia, in una chiesa di gremita di genitori e fedeli, il parroco don Giorgio ha celebrato la messa in onore di dieci ragazzi che hanno terminato il percorso di fede con le brave catechiste Agata e Daniela. I ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione si chiamano Diego Bertocchi, Nicol Bertuccelli, Federico Bugliani, Bianca Colli, Francesco Matelli, Anastasia Menchini, Crtistiano Mosti, Alice Ricci, Margherita Rivieri e Massimiliajno Santi.

Tutti erano visibilmente emozionati, così come (e forse di più) i loro genitori e familiari. Al termine della cerimonia, e prima delle feste nelle rispettive famiglie, foto ricordo di gruppo per tutti, scattata dal nostro Fabrizio Nizza, davanti all’altare della chiesa di Maria Santissima Addolorata a Romagnano.