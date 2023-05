Festa della mamma in arte Una ’reunion’ ligure apuana

’Mater la Grande Madre’ è il titolo della collettiva di artisti liguri apuani dedicata alla ’Festa della mamma’ in programma domenica, dalle 16.30, a Villa Cuturi di Marina di Massa. L’inaugurazione sarà accompagnata dalla lettura delle opere dei poeti appartenenti al gruppo facebook ’Caffè artistico letterario apuano’ e dal canto lirico con pianoforte dell’artista Rossana Leonardi. Presenterà Stefano Rossi. Ideatrice e organizzatrice è la studentessa laureanda presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, Marcella Cardone.

Perché questa mostra dedicata alla mamma?

"Con l’esperienza artistica e culturale intrapresa all’interno del mio percorso di studi – dice Cardone – ho voluto mettermi in gioco come curatrice d’arte per dare maggiore lustro alla mia città. Da tempo custodivo un’idea per la festa della mamma. L’Arte con la A maiuscola ha la magia e il potere di unire più persone e oggi c’è bisogno di riunirsi in comunità per la tutela della cultura, delle tradizioni e dei luoghi che abitiamo".

Qual è il messaggio?

"La collettiva di artisti liguri apuani vuole unificare nel segno dell’arte quello che un tempo fu l’origine di Massa Carrara, Lunigiana e Liguria. Queste tre terre nascono esclusivamente attorno a Luni, antica città marittima romana, dove tutt’ora è presente il sito archeologico. ’Mater la Grande Madre’ vuole ricordare la terra natia che ha generato la nostra provincia. La figura femminile è identificata non solo nella figura tradizionale materna e in quella sacra della Vergine Maria ma è stata ricercata in quella figura universale propria dei popoli antichi". Gli artisti esporranno opere utilizzando le più svariate tecniche: sassi, dipinti, sculture e tele raffiguranti fiori, paesaggi, santuari e mamme.

Partecipano Giorgio Battisti, Aldo Bonuccelli, Nicola Borsalino, Letizia Cardone, Marcella Cardone, Alessandro Cogotti, Galeano Fruzzetti, Nella Fruzzetti, Umberto Fruzzetti, Lucia Della Scala, Emwan Kulpherk, Costanza Hu Huiming, Rossana Leonardi, Anna Maria Lenzetti, Matteo Marino, Edoardo Mosti, Mafalda Pegollo, Nicola Ricci, Carlo Claudio Rivieri, Marie Sendra, Sara Chiara Strenta e Chiara Mannarà. Un ringraziamento agli sponsor: azienda Bel Fior di Carrara, l’Oasi Fiorita di Antonella Conti, La Morza, bottega alimentare di Daniele Ciuffi, La Piazzetta, pizzeria di Mirteto.