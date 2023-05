’Festa della mamma’... artistica Collettiva di pittori liguri apuani Un omaggio alla terra generatrice

Festa della mamma in arte: è visitabile a Villa Cuturi fino a giovedì ’Mater-La Grande Madre’, collettiva di artisti liguri apuani dedicata alla ’Festa della mamma’. Al taglio del nastro erano presenti molti artisti oltre che un folto pubblico, con la voce della soprano Rossana Leonardi. L’evento è stato condotto da Stefano Rossi e si è articolato con letture di poesie dei poeti del gruppo del Caffè artistico letterario apuano. Soddisfatta l’ideatrice dell’evento, Marcella Cardone, curatrice della mostra, che da tempo custodiva l’idea di realizzare una manifestazione per la festa della mamma. ’Mater-La Grande Madre’ vuole ricordare la terra generatrice. La figura femminile è identificata non solo nella figura tradizionale materna e in quella sacra della Vergine Maria ma è stata ricercata in quella figura universale propria dei popoli antichi. Questi gli artisti: Giorgio Battisti, Aldo Bonuccelli, Nicola Borsalino, Letizia Cardone, Marcella Cardone, Alessandro Cogotti, Galeano Fruzzetti, Nella Fruzzetti, Umberto Fruzzetti, Lucia Della Scala, Emwan Kulpherk, Costanza Hu Huiming, Rossana Leonardi, Anna Maria Lenzetti, Matteo Marino, Edoardo Mosti, Mafalda Pegollo, Nicola Ricci, Carlo Claudio Rivieri, Marie Sendra, Sara Chiara Strenta e Chiara Mannarà.