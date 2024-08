Felicita Brusoni canta al Mudac. Le montagne di Gabriele Landi

Martedì alle 21,30 al Mudac la cantante e vocal performer Felicita Brusoni si esibirà in un’improvvisazione per voce e live electronics suggerita dalle vibrazioni di ‘Alle montagne di Gabriele Landi’. L’improvvisazione prenderà libero spunto dalle trame e pattern creati da Landi dando loro forma sonora e immergendo il pubblico in un caleidoscopio vocale. La voce della cantante si moltiplicherà e giocherà con i ricami dell’opera esposta, facendo a tratti eco alla canzone degli alpini che è stata di ispirazione per la creazione dell’installazione presente nel museo. L’opera è un omaggio a Carrara e ai suoi monti, dove l’artista evoca la maestosità delle montagne, con la dovizia di un ricamo su carta, all’interno di un piccolo spazio. Il lavoro si compone di due elementi uniti fra loro da un legame segreto che gli spettatori sono invitati a scoprire. Oggi la sua pratica vocale ricopre un vasto e impervio repertorio di musica contemporanea, che include decine di prime esecuzioni e collaborazioni con compositrici e compositori. Porta avanti un progetto di ricerca artistica con l’Università di Lund interamente incentrato sulle infinite possibilità tecniche della vocalità umana, sull’identità dei cantanti di musica contemporanea oggi e il rapporto con i compositori. Ha preso parte a festival rinomati e ha vinto la borsa di studio della Fondazione Scelsi di Roma, intitolata alla cantante Michiko Hirayama.