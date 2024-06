Fedez al Doride e a villa Franchi. Festa e drink sulla spiaggia per il celebre rapper

Una serata al Doride beach, musica e drink, poi un salto per finire la serata in villa da Franchi. Fedez ha concluso ieri sera in terra apuana il suo fine settimana iniziato in Versilia.

Dopo la feste al Twiga e dopo i party versiliesi, ieri sera il rapper milanese era al Doride ospite della festa che lo stabilimento marinello organizza ogni domenica per giovanissimi e meno giovani. Musica sulla spiaggia nel lusso del locale di CLaudio Santi dove marmo,piscine ed eleganza non mancano. Un gruppo di amici – nessuna donna – come lo stesso Fedez ha tenuto a specificare nel suo profilo Istagram, per poi finire la serata a Monteverde ospite della famiglia di Alberto Franchi.

L’amicizia con il figlio del noto imprenditore del lapideo è stata il trait d’union della permanenza a Carrara di Fedez che sembra abbia gradito sia la festa sulla spiaggia che l’ospitalità riservatagli da tuttii conoscenti e gli amici di Franchi.

Musica e cocktail per una serata fra gli amici apuani che hanno creato una sorta di cordone per evitare autografi e assalti di curiosi.

Impazzite le ragazzine che appena si è diffusa la notizia si sono accalcate nel locale sul lugomare ma che comunque non sono riuscite a strappare né un selfies né un autografo al celbre rapper che nelle prossime ore riprende il trasferimento per Milano dove lo attendono altri appuntamenti. In queste ore anche la ex moglie Chiara Ferragni era in Versilia per un fine settimana all’insegbna del glamour e dello shopping. A Pietrasanta la nota influencer si è lasicata andare a qualche scatto e fotografia nei negozi.