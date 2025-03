Febbre da ’gaming’. Cosplayer da tutta Italia invadono Carrarafiere

Boom di presenze al ‘Gamics Carrara della Blue Raincoat’, il salone dedicato alla cultura pop degli anni Ottanta e Novanta di scena anche per tutta la giornata di oggi a Carrarafiere. Gli organizzatori puntano a superare le 23mila presenze dello scorso anno. Giovani, giovanissimi ma anche numerose famiglie provenienti da diverse regioni d’Italia già da ieri pomeriggio hanno affollato i padiglioni del complesso fieristico, tutti sorridenti e felici di esserci. Tantissimi i gruppi di cosplay che hanno colto al volo l’occasione per indossare i costumi dei loro personaggi preferiti, dalle serie tv ai fumetti, dalle grandi saghe cinematografiche agli ‘anime’ giapponesi, con visitatori arrivati da Genova, come per esempio Daniela Giannoni per incarnare il personaggio di Rachel Roth più nota come Corvina, la super eroina della serie animata Titans poi divenuta una serie di Netflix. "Sono di Genova e il mio ragazzo è di Carrara e ho colto al volo l’occasione per partecipare al Gamics – racconta Daniela –, la manifestazione è molto bella e indosso il costume di una super eroina dei Titans, la mia preferita".

Altri cosplayer sono da Napoli e San Marino o dalla vicina Pietrasanta, come il gruppo che interpretava il cast di ‘Genshin Impact’. "È il secondo anno che partecipiamo al Gamics Carrara – raccontano i ragazzi –, siamo appassionati di Genshin Impact e abbiamo voluto riunirci per trascorrere una giornata divertente indossando i panni dei nostri personaggi preferiti". Un fiume di visitatori tutti uniti dalla voglia di trascorrere una giornata all’insegna del passato, mentre per i più giovani è stata l’occasione per vivere gli anni d’oro della cultura pop.

Non solo personaggi però, a Carrarafiere sono arrivati anche tantissimi appassionati dei videogiochi in voga tra gli anni Ottanta e Novanta, che in questa due giorni possono giocare gratuitamente con games cult del passato. E poi giochi da tavolo, giochi di ruolo, incontri con gli ospiti, incursioni gastronomiche nei numerosi stand dedicati al cibo, senza farsi mancare un po’ di shopping tra le centinaia di bancarelle con ogni genere di gadget a tema. Grande successo di pubblico anche per le aree dedicate al modellismo ai mattoncini con esposizione e vendita di pezzi unici. Ad animare il padiglione degli ospiti nella giornata di ieri si sono alternati numerosi personaggi, compresa la regina dei cartoon Cristina D’Avena, che come sempre ha fatto ballare tutti interpretando le sigle di numerosi cartoni animati diventati mitici, come per esempio ‘Occhi di Gatto’, i Puffi e ‘Kiss me Licia’, giusto per citarne alcune.

Spazio anche per lo showcooking di Chef Hiro, ambasciatore della tradizione giapponese in Italia e per i doppiatori Alex Polidori (voce ufficiale di Tom Holland e Timothée Chalamet), i fratelli Alessandro (Barry Allen in The Flash) e Federico Campaiola (Colin in Bridgerton).

Alessandra Poggi