FdI: "La nuova questura sta per diventare realtà"

Con 2,5 milioni di euro all’anno a partire dal 2024 e fino al 2030 il Governo finanzia l’acquisto di immobili da destinare a sedi della polizia in Italia e fra i 17,5 milioni totali ci rientra anche Massa. Si avvicina così l’acquisizione dell’immobile di proprietà della Banca d’Italia dietro piazza Garibaldi da destinare a nuova sede di Questura e sezione di Polizia stradale. Lo confermano il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese, e il coordinatore provinciale di FdI, Marco Guidi: "A maggio il sottosegretario agli Interni Wanda Ferro, in visita a Massa, aveva promesso che il Governo e Fratelli d’Italia avrebbero lavorato per dare alla nostra città una nuova Questura. Oggi possiamo dire che quella promessa diventa realtà. Infatti il Governo stanzia i soldi per l’acquisto dell’immobile di proprietà della Banca di Italia in cui andare a realizzare la nuova Questura di Massa; questo è quanto contenuto nel provvedimento che il 22 novembre prossimo verrà votato alla Camera, nel disegno di legge di conversione del decreto 133 del 5 ottobre 2023, recante tra l’altro disposizioni urgenti per il supporto alle politiche di sicurezza. Sono anni infatti che sentiamo parlare della nuova Questura e oggi, grazie a questo stanziamento di bilancio, si potrà finalmente procedere con questo importante obiettivo. Porterà ad una maggiore efficienza e razionalizzazione delle varie attività di pubblica sicurezza oggi disseminate in vari edifici e consentirà di ridare nuova vita ad un edificio importante ma abbandonato da tempo nel centro della nostra città".

Una scelta del Governo che deve fare i conti anche con le difficoltà dei rinnovi dei contratti di locazione in giro per l’Italia. Quella di Massa rientra fra le sedi già individuate in attesa di finanziamento oltre a Lecce, Cagliari e Arezzo.