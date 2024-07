Favola e magia nel borgo dei poeti. L’inaugurazione

Taglio del nastro per la ventiseiesima edizione di ‘Torano notte e giorno’, in corso nel borgo degli artisti fino al 13 agosto. L’edizione di quest’anno si intitola ‘Fabbrica dell’Arte’ ed è tutta ispirata al film ‘La fabbrica del cioccolato’ e al celebre personaggio Willy Wonka creato da Roald Dahn. Ad inaugurare la rassegna promossa dal comitato Pro Torano con la direzione artistica di Emma Castè, c’erano la vice sindaca Roberta Crudeli, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il presidente della Fondazione CrC Enrico Isoppi e la consigliera provinciale Benedetta Muracchioli. "Torano notte e giorno vuole trasmettere allegria, giocosità e spensieratezza attraverso il connubio tra le opere realizzate dagli artisti e le installazioni degli abitanti – ha spiegato la direttrice artistica Emma Castà –. L’invito è a lasciare a casa tutto ciò che ci rende tristi, negativi per entrare, con lo stesso spirito di Charlie, il protagonista del romano di Roald Dahl, nella fabbrica di Willy Wonka". In mostra le opere di 23 artisti più l’inedita collaborazione tra la scultrice Marianna Blier e la fotografa Paola Cassola protagoniste della ‘Residenza d’artista’ intitolata a Bernardo Rossi. Tante le iniziative che si svolgeranno a Torano fino alla chiusura tra presentazioni, dibattiti, e le specialità culinarie proposte nella piazza del paese.