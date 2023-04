“FAI da te” … Ed ecco alcune informazioni per capire cos’è il Fondo per l’Ambiente Italiano

Il FAI è il Fondo per l’Ambiente Italiano, una fondazione senza scopo di lucro fondata nel 1975 da alcuni amici, fra cui Giulia Maria Crespi, presidentessa onoraria fino al giorno della sua morte. L’associazione “opera con un preciso scopo: contribuire a tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio d’arte, natura e paesaggio italiani”. Dal 2003 il FAI realizza un censimento “I Luoghi del Cuore”, un progetto che ha lo scopo di chiedere ai cittadini italiani “di segnalare quei luoghi ritenuti particolarmente cari e importanti, che vorrebbero preservare per le future generazioni”. In concreto il FAI mette a disposizione di tutti luoghi, edifici, opere d’arte e li fa “rivivere”, educando e sensibilizzando le persone all’amore e al rispetto per il paesaggio e l’arte come ci insegna l’art. 9 della Costituzione Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione”.

(Foto del fregio: il giorno e la notte)