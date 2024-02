Faccia a faccia tra imprenditori e studenti. Aziende in cerca dei lavoratori di domani

Le aziende vanno a caccia di talenti nelle scuole. Le imprese dei settori ristorazione alberghiera, gastronomia, agricoltura, meccanico ed elettrico entrano negli istituti superiori per incontrare gli alunni interessati a lavorare già dalla prossima estate. Sono in aumento le domande che arrivano da tante realtà produttive del territorio in merito alla possibilità di selezionare nominativi di alunni interessati alla stagione estiva oppure a contratti post diploma, così l’Istituto tecnico Pacinotti Belmesseri ha organizzato un incontro per lunedì 11 marzo alle 10: sarà l’occasione per far incontrare le del territorio con gli studenti interessati, sia in base alla specifica richiesta di assunzione, pur se stagionale, sia con specifico riferimento alla dislocazione geografica che può risultare maggiormente comoda per gli alunni stessi.

L’Istituto è convinto che gli studenti potranno trovare motivazione a fare esperienze lavorative a ad entrare nel prezioso mondo del lavoro e implementare il proprio curriculum. Nel corso dell’incontro i ragazzi dovranno mettersi in gioco direttamente, chiedendo e dando informazioni. La giornata rientra in un progetto che ha l’obiettivo di avvicinare i mondi della scuola e della produzione per costruire forti e durature relazioni, partendo dalla conoscenza reciproca ovvero facendo comprendere alla scuola l’industria, non solo nei numeri e nell’impatto che ha nello sviluppo economico territoriale, ma nei valori che esprime e viceversa facendo conoscere alle imprese industriali la scuola rispetto ai diversi indirizzi, alle attività e alle specificità presenti nel sistema educativo provinciale.

"L’impresa è chiamata a diventare formativa, – spiega la preside Lucia Baracchini – ovvero deve essere in grado di trasmettere ai giovani informazioni sulle capacità e i compiti richiesti dal mondo del lavoro e delle aziende. In sostanza si propone di coinvolgere in modo concreto e mirato gli studenti, costruendo e affidando loro compiti mirati alla realtà produttiva, definiti in un progetto in partnership tra scuola e impresa. In questo modo possono mettere in campo le proprie doti: lo spirito di iniziativa, la creatività e l’autopromozione con le proprie potenzialità, competenze e risorse personali". E la scuola è chiamata a promuovere competenze funzionali al mondo del lavoro e a rinnovarsi sul piano metodologico, privilegiando l’interdisciplinarietà, la didattica laboratoriale, il problem solving, il lavoro per progetti e l’autoimprenditorialità.

La preside ha voluto lanciare un messaggio direttamente ai giovani. "L’Istituto Pacinotti Belmesseri lavora per l’innovazione – spiega – . Al di là delle scelte che i ragazzi faranno per il proprio futuro, qui c’è spazio per crescere e sviluppare il loro percorso professionale. Crediamo molto in questo evento, che avevamo mantenuto negli anni scorsi perché ritenuto incontro strategico tra scuola e mondo del lavoro. Oggi si incontrano studenti in procinto di completare il loro percorso di studi nel nostro istituto, con le aziende del territorio, leader dei vari settori dei nostri diversi indirizzi di studio". I giovani hanno qui la possibilità di rendersi conto da vicino delle richieste del mondo del lavoro e delle opportunità offerte dalle aziende.

Natalino Benacci