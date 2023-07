Fa troppo caldo Comune chiude ufficio anagrafe

È tutta una questione di condizionatori. In questo periodo di temperature equatoriali, i dipendenti del Comune non possono godere, almeno per la sezione di Marina, di un refrigerio. E allora scatta la chiusura degli uffici Anagrafe in via delle Pinete 4: i due dipendenti saranno accolti nelle stanze di palazzo civico, almeno fino a quando il caldo non tornerà a essere sopportabile. "La sede distaccata di Marina rimarrà chiusa dal 20 Luglio e fino a data da destinarsi .

Gli appuntamenti già calendarizzati verranno rispettati e le attività eseguite in Comune. Per info: centralino 0585 4901; Anna Rita Mochi 0585 490321; Bruno Ceccarelli 0585 490530. Mail [email protected]".