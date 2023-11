Ex asilo in via degli Orti, bando per concederlo alle associazioni

Uno spazio per le associazioni villafranchesi. Gli uffici del comune di Villafranca, da alcuni mesi, sono tornati nelle propria sede, dopo i lavori di riqualificazione del municipio, lasciando vuoti gli spazi dell’ex asilo in via degli Orti. Ecco quindi la pubblicazione di un avviso pubblico per la concessione dei locali situati all’interno della scuola materna ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro. I soggetti rientranti tra queste tipologie possono manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda in carta libera entro il 24 novembre, utilizzando il modulo di domanda. L’avviso pubblico è volto ad acquisire manifestazioni di interesse, per individuare associazioni, organizzazioni, enti e gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, iscritti e non iscritti all’Albo comunale delle libere forme associative, interessati alla concessione dei locali. I richiedenti dovranno allegare il proprio statuto (non necessario per i soggetti già iscritti all’Albo delle libere forme associative) ed eventualmente un progetto di utilizzo e gestione dei locali. Il plico contenente la manifestazione di interesse e relativa documentazione allegata, può essere trasmesso a mezzo Raccomandata 1 del servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Villafranca in Lunigiana – Ufficio Patrimonio, Piazza Aeronautica n. 1 – 54028 Villafranca in Lunigiana (MS), a mano negli orari di apertura al pubblico, o tramite pec all’indirizzo: [email protected]. L’avviso pubblico e il modello di domanda sono consultabili al seguente link: www.comune.villafranca.ms.it.