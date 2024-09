“Evoluzioni“ in mostra. Collettiva di pittura sul cambiamento

L’associazione Artemisia presenta la mostra ’Evoluzione’ da oggi al 15 settembre nella sede in via Santa Maria 8 a Carrara nell’ambito di ’Con-vivere’. La mostra offre l’opportunità di esplorare e apprezzare il processo di cambiamento e sviluppo che ha plasmato il pianeta e la nostra specie nei millenni. Questa collettiva di artisti celebra la complessità della natura, l’importanza di adattarsi e crescere in un mondo in continua trasformazione, del potere della sua influenza su di noi non solo come individui ma come società. Il vernissage stasera alle 21 e sarà introdotto dalla critica d’arte Maria Pina Cirillo. Presenti Angela Maria Fruzzetti, i ’Poeti della luce’ curati da Antonio Crudeli, arricchita dalla performance ’Il faro’ di Sara Chiara Strenta con le musiche del cantautore Marco Alberti. Espongono i seguenti artisti: Elisabetta Agresti, Luciana Bertaccini. Daniela Bertani, Pietro Bertonelli, Marco Betti, Letizia Bonsignore, Marcella Cardone, Giovanna Capovanni, Caterina Collavoli, Gemma Crisci, Lucia Van Dael, Donatella Gabrielli, Ombretta Marchi, Maria Antonietta Di Maria, Giovanni Antonio Melloni, Francesca Morbidini, Chiara Morigoni, Marcello Nesti Mark, Ilde Piccioli, Manlio Pontelli, Alessandra Puntoni, Sandra Radicchi, Graziella Reale, Sara Chiara Strenta, Daniela Spaggiari, Daniele Veschi.