Europa Verde. Terzoni eletto portavoce

L’assemblea provinciale di Europa Verde-Verdi ha scelto all’unanimità Daniele Terzoni a portavoce provinciale (nella foto), data la sua conoscenza ed esperienza nel dibattito politico locale. La Coportavoce Maria Chiara Bontempi, aveva poco prima puntualizzato la situazione sul territorio e sull’ipotesi di azione congiunta con Sinistra Italiana per poter valorizzare i risultati elettorali che questa alleanza elettorale sta producendo sin dalle elezioni politiche. Si è focalizzata sul problema delle rappresentanze femminile e dei giovani, portatrici di valori e visioni necessari per un cambiamento effettivo del sistema economico, politico e sociale attuale che non è orientato alla giustizia ambientale e sociale.

"I Verdi – scrivono – intendono procedere con le iniziative volte a diffondere e approfondire la conoscenza dei gravi elementi di inquinamento e dissesto idrogeologico che la nostra provincia sta affrontando, alcuni da molti decenni, come i problemi legati all’escavazione in cava e quelli dell’alterazione dell’approvvigionamento idrico e dell’erosione costiera, altri emersi da pochi decenni ma altrettanto gravi, quali lo stato di stallo in cui si trova il percorso risolutivo dei vincoli Sin e Sir sulla nostra zona industriale. Restano comunque prioritari i temi di carattere generale come la gestione dei rifiuti, la manomissione del sistema del verde pubblico e la interpretazione del ruolo amministrativo dell’attuale amministrazione massese non condivisa".