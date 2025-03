Europa, oggi tutti a Roma . C’è chi dice no al riarmo

Fermento e spaccature a seguito della manifestazione nazionale ‘Una piazza per l’Europa’ prevista oggi a Roma in piazza del Popolo su proposta del giornalista Michele Serra. A dissociarsi dalla manifestazione è il gruppo ‘Staffetta per la pace Massa-Carrara’: nato nel 2023 come strumento di pace contro l’invio di armi in Ucraina e che nelle ultime ore ha raccolto già decine di adesioni. "Il partito europeista della guerra scenderà in piazza - spiegano - con le bandiere blu dell’Unione Europea. Un’ impostazione che dice come chi oggi auspica un’Europa più forte sia del tutto incompatibile con le ragioni della pace e appiattito, in buona o cattiva fede, con la corsa al riarmo europeo e lo scontro frontale con la Russia. Chi in piazza e ogni giorno nei talk show invoca un’Europa più forte, sta in realtà dicendo che oggi la misura di questa forza si esprime esclusivamente sul piano del riarmo, delle spese militari, degli armamenti e della disponibilità a utilizzarli, anche rischiando la guerra. Ci dissociamo dalla piazza del 15 marzo. Non facciamoci ingabbiare in manifestazioni guerrafondaie e antipopolari e rilanciamo il movimento pacifista. Invitiamo inoltre chi condivide le nostre idee e quanto detto, ad appendere una bandiera della pace oggi fuori dalla propria finestra. Chi vuole sottoscrivere il nostro appello lo può fare alla mail [email protected] oppure al numero 3290780298, per inviarci nome e cognome".

Chi sarà invece a Roma, è il gruppo autocostituitosi dei ‘Cittadini apuani per l’Europa Unita". "E’ stato deciso di aderire alla manifestazione - commentano - e per chi volesse partecipare, ci saranno due pullman che partiranno dal territorio provinciale". Il primo pullman è organizzato dal Pd (prenotazioni al 347.2600301), il secondo dai soci Coop ([email protected]). Adesioni alla manifestazione di piazza del Popolo arrivano anche dal Partito repubblicano di Carrara. "Il Pri da sempre è sostenitore dell’Europa come soggetto politico pieno - sottolinea il partito - e ritiene che non si possa ritardare ulteriormente il processo che la porterà alla sua fase adulta. L’Europa è necessaria e deve parlare con una sola voce, per affermare sempre più i suoi valori fondativi di pace, libertà e democrazia".

