Esultano i Riformisti: "E’ una svolta politica"

Esultano i riformisti. "Le elezioni provinciali hanno sancito, anche nel risultato ottenuto dalla lista dei Riformisti, composta da Socialisti e Azione, che esiste un’area politica distinta e autonoma rispetto alle coalizioni che amministrano i comuni". Lo affermano Angelo Zubbani, per i Socialisti, e Riccardo Pelliccia, per Azione. "I voti espressi dai sindaci e dai consiglieri comunali – continuano – hanno assegnato alla lista ‘Massa Carrara Riformista’ oltre 15mila voti ponderati, pari al 16% dei voti validi, che hanno consentito l’elezione di Alfredo Camera con l’ottimo risultato di Silvia Magnani e un successo politico che va ben oltre la somma numerica dei voti espressi. Ma emerge la necessità di una seria riforma delle Province e del sistema di voto che dovrà essere espressione della volontà diretta dei cittadini. In forza di questi risultati quest’area rappresenta una svolta politica e sarà determinante nelle prossime tornate elettorali alle quali saranno chiamati i cittadini della nostra provincia che vedrà i riformisti impegnati a presidiare uno spazio politico libero e indipendente. Il voto provinciale può rappresentare l’avvio di una credibile svolta politica".