Escursioni turistiche alle grotte. Assunzioni per guide ambientali

Si avvicina la bella stagione, tempo ideale anche per scoprire le bellezze delle grotte di Equi Terme. Per questo la cooperativa AlterEco di Fivizzano, specializzata in servizi turistici e ambientali in Lunigiana, gestore del Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte di Equi, del Centro visite del Parco Regionale delle Alpi Apuane e museo ‘ApuanGeoLab’ ad Equi Terme, cerca 3 figure da integrare nel team di Equi Terme da fine giugno a inizi settembre con diverse funzioni, anche a seconda delle competenze.

Partiamo dall’inquadramento: tempo determinato, full time o, in caso di guida abilitata, lavoro autonomo. Le mansioni sono molteplici: visite guidate in grotta turistica; accoglienza e informazioni visitatori (front-office), gestione biglietteria e bookshop, valorizzazione e promozione turistica del territorio (back-office). In caso di guida ambientale, eventuali escursioni in ambiente, sia a piedi che in e-bike, gestione gruppi. Richiesta conoscenza almeno della lingua inglese, capacità utilizzo del Pc, web e social, esperienza o disponibilità alla qualificazione come operatore per percorsi acrobatici. Per candidarsi, bisogna inviare il curriculum vitae e una lettera di motivazione entro il 15 aprile a [email protected]. Per altre informazioni contattare la cooperativa AlterEco al 338 5814482.