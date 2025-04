Erbe spontanee, oltre la leggenda. Viaggio tra unguenti e terapia

Il borgo di Regnano, nel comune di Casola in Lunigiana, domenica torna a stupire e a coinvolgere grazie all’evento “Il Mondo delle Erbe“, giornata dedicata alla scoperta delle erbe spontanee e dei loro molteplici usi, tra tradizione, miti e realtà. Non solo erbe da mangiare ma anche da utilizzare per cure e riti.

L’evento, organizzato dalla Compagnia del Guiterno, che ha sempre molte idee per attrarre numerose persone nel piccolo paese davvero suggestivo e che anche questa volta opera con il prezioso supporto di Legambiente e altri enti locali, si presenta come un’occasione unica per avvicinarsi al mondo delle erbe attraverso passeggiate, laboratori e momenti culturali. La giornata si aprirà alle ore 9:30 con una passeggiata guidata nei dintorni di Regnano, alla scoperta delle erbe spontanee insieme alla dottoressa Francesca Malfanti, esperta in botanica e usi terapeutici delle piante. Alle 12 è previsto un pranzo con degustazione di prodotti tipici a menù fisso, occasione perfetta per assaporare la cucina locale in un contesto conviviale. Nel pomeriggio, alle 15, si terrà la presentazione del libro ’Ciel sereno terra oscura’, del professor Riccardo Boggi. Un’opera che raccoglie racconti di segnature, paure, tradizioni e magia della Lunigiana, che sarà introdotta e accompagnata da Fabio Baroni. A seguire, alle 16.30, un laboratorio pratico, condotto sempre dalla dottoressa Malfanti, permetterà ai partecipanti di preparare un oleolito e un unguento a base di erbe a uso terapeutico. Infine, alle 17.30, Caterina Giannino condurrà un secondo laboratorio dedicato all’utilizzo magico delle erbe, con la realizzazione di uno smudge stick: un bastoncino di erbe da usare come incenso per la purificazione energetica. Il tutto arricchito da racconti su miti e leggende legate alle piante. Per tutti i partecipanti un piccolo ricordo della giornata. Importante: per la passeggiata, il pranzo e i laboratori è obbligatoria la prenotazione al 348 3240216, mentre la presentazione del libro è a ingresso libero. Un’occasione per immergersi nei profumi, nei saperi e nei misteri della natura in Lunigiana.

Anastasia Biancardi