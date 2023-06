Equi A luglio riaprono le Terme

di Roberto Oligeri

Il primo luglio riaprono le Terme di Equi. E a settembre il Comune avvierà la riqualificazione di tutto il parco dell’aea termale. A dare l’annuncio è stato il primo cittadino di Fivizzano. "Le acque delle nostre Terme hanno proprietà benefiche per la pelle: cicatrizzanti, contro psoriasi e dermatiti - spiega Piero Bardi ,il presidente – già effettuando bagni in piscina. Inoltre sono utili contro le affezionidell’apparato respiratorio mediante inalazioni ,che sì fanno nel padiglione della struttura al piano terra. Al primo piano vengono utilizzati i bagni caldi a 36 gradi in vasche semplici.Per le patologie legate alla pelle e all’apparato osteoarticolare vi sono sia bagni caldi che l’idromassaggio. Sono procedimenti convenzionati con l’Asl, per cui si paga solo il ticket". Lo scorso anno una parte del complesso termale, era stata acquisita da una cordata di investitori privati , uniti nella società "“GM Toscana srl“ che intendono valorizzarla dotandola di particolari servizi. "Siamo pronti a partire con i lavori necessari per la ristrutturazione dei padiglioni da noi acquistati - spiega Emanuele Folegnani amministratore unico della società - -. Siamo solo in attesa del benestare della Sovrintendenza. Al piano terra ci sarà una piscina interna riscaldata che è nostra intenzione rendere usufruibile anche dall’esterno, quindi un locale per il food: al primo e al secondo piano la Spa con vari tipi di sauna, bagno turco, docce emozionali, la parete di sale, bagni di vapore, la “cascata di ghiaccio“, il post sauna, il “bagno Mediterraneo“ una zona relax. Inoltre - aggiunge Folegnani saranno presenti macchinari per il benessere delle persone. L’obiettivo è di allungare notevolmente la stagione termale fino a tenere aperta la struttura tutto l’anno." A manifestare interesse per le attività che cooperativa e società privata stanno predisponendo per il rilancio dell’area è l’amministrazione.

"A settembre - rivela il sindaco Gianluigi Giannetti - partirà il piano di riqualificazione di tutto il Parco delle Terme da parte del Comune. Siamo convinti del potenziale incredibile che Equi rappresenta, sia in relazione alle proprietà delle acque che come areale naturalistico. Questa realtà termale,incastonata nel cuore delle Alpi Apuane, verrà da noi sostenuta con forza perchè porta numerosi posti di lavoro ed è un consolidato vanto in campo archeologico-naturalistico che ci viene invidiato".