Entra in scena la Costituzione

In occasione dell’80° anniversario dell’Armistizio (8 settembre ’43) la nostra Costituzione è stata rappresentata dal monologo ’75 e non li dimostro’ di Fabio Cristiani nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale. La Costituzione è stata interpretata e personificata dall’attrice massese Cinzia Sbrana accompagnata dalla musica di David Marras e dalla voce di Lara Bertelloni, col supporto tecnico di Ferdinando Martinucci. Ha fatto gli onori di casa la vice presidente della Provincia Elisabetta Sordi. In sala anche il deputato della Lega, Andrea Barabotti. Ora l’autore, Cristiani, spera di portare lo spettacolo nelle scuole e in altre sedi istituzionali, in primis in Regione anche per omaggiare la madre costituente toscana Bianca Bianchi.