Elisoccorso ed emergenze sanitarie. Il gotha del settore in aeroporto. Professionisti da tutto il mondo

A settembre grandi manovre all’aeroporto di Cinquale. Il 20 e 21 settembre, l’aeroporto che ospita anche la base dell’elisoccorso Pegaso 3, organizza e ospita la decima edizione dell’Helicopter emergency medical service congress che porterà sul territorio apuano i più importanti professionisti del settore oltre alle principali aziende collegate. Un evento biennale, nato nel 2005, sotto la tradizionale presidenza scientifica del dottor Alberto Baratta, già direttore unità operativa complessa di anestesia e rianimazione elisoccorso per l’Asl.

Una formula unica in tutta Italia e in Europa che riunisce per due giorni nello stesso posto tutte le componenti che a vario titolo interagiscono con il sistema di urgenza ed emergenza dell’elisoccorso: protezione civile, aeronautica e sanitaria. Tutte insieme contribuiscono a garantire l’efficienza dell’intervento di emergenza e urgenza con l’elisoccorso. Sono attese centinaia di persone, fra relatori di altissimo livello internazionale, oltre a spettatori ‘paganti’, ossia medici, infermieri, tecnici, studenti o soccorritori perché questi due giorni rappresentano un altissimo momento di formazione. Attesi, come sempre, più importanti costruttori di elicotteri al mondo, Airbus e Leonardo, gli operatori aeronautici che svolgono servizio elisoccorso in Italia, come Avincis che supporta noi e la Regione Toscana e tanti altri, e altre grandi firme del panorama come Kong Italia o Philips che rendono possibile anche l’organizzazione dell’evento.

Il comitato scientifico è composto dal responsabile scientifico, Alberto Baratta, gli infermieri dell’elisoccorso della Regione, Simone Mosti e Alberto Spella, i medici di elisoccorso, Silvia Pini, Andrea Vignali e Giovanni Bassi, tutti con base Massa Carrara, poi il capitano medico dei carabinieri, Lucia Micheletti. Il programma è già ben delineato ma si resta in attesa di conoscere tutti i dettagli, anche organizzativi, all’interno del sedime dell’aeroporto che per quei giorni sarà chiuso al traffico aereo civile mentre resterà operativa, ovviamente, la base dell’elisoccorso Pegaso 3, dal 17 al 23 settembre, così da garantire la massima sicurezza anche in fase di preparazione e smontaggio delle strutture di supporto. Anche dall’amministrazione comunale ha dato il massimo sostegno alla realizzazione del Congresso "che comporta la partecipazione dei maggiori costruttori di elicotteri europei, dei rappresentanti per le autorità Enac, Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Guardia di Finanza, Polizia e Capitaneria di Porto costituendo una valida occasione per promuovere l’aeroporto nel settore aeronautico".

