Naomi Maiolani, funerali a Faenza per la pilota precipitata con l’elicottero

Massa, 9 novembre 2023 - Si terranno il 10 novembre nella chiesa dei Cappuccini di Faenza, nel ravennate, i funerali di Naomi Maiolani, la pilota 28enne precipitata in elicottero il 27 ottobre scorso, nelle colline tra Liguria e Toscana. Sul caso indaga la Procura di Massa Carrara, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il corpo della giovane è stato restituito solo nei giorni scorsi ai familiari dopo aver effettuato l'autopsia. Maiolani viaggiava sola a bordo del velivolo, era partita da Oristano e, dopo uno scalo all'Isola d'Elba, sarebbe dovuta atterrare a Sondrio. Diverse le ipotesi sulla tragedia: si va dall'errore umano, al guasto, fino al malore, anche se una delle possibilità più accreditate riguarda le difficili condizioni meteo. In quei giorni nella zona era in vigore l'allerta arancione. Naomi Maiolani è originaria di Faenza. Lavorava per la ditta valtellinese che si occupa di noleggio elicotteri. L’incidente è accaduto tra le province di Massa Carrara e Spezia. L'elicottero, caduto su un monte, del quale rimangono solo alcuni rottami è un un AS350B3 Ecureuil. La pilota stava effettuando un trasferimento tecnico. Da capire cose abbia provocato l’incidente. Nella zona era in vigore un’allerta arancione e c’era un vento molto forte. Ma si sta verificando se il maltempo possa essere davvero alla base della caduta dell’elicottero. Testimoni della zona hanno sentito un rumore strano in cielo, poi un’esplosione e hanno poi visto la colonna di fumo. Diplomata all’istituto Aeronautico Francesco Baracca di Forlì, Naomi Maiolani ha poi studiato all’università di Bologna. Quindi l’inizio del suo lavoro nell’aviazione civile.