Elettricisti, baristi e verniciatori

Le offerte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 CARPENTIERE. Ditta di carpenteria in ferro e lavorazioni metalliche ricerca un apprendista carpentiere in ferro (età 18-29 anni). E’ gradito il diploma/corso di formazione ad indirizzi attinenti e buona manualità. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-235815.

VERNICIATORI. Per azienda operante nel settore del trattamento industriali del ferro si ricerca un/una verniciatore a spruzzo e pennello. Mansioni: verniciatura e trattamenti anticorrosivi su manufatti industriali presso officina e cantieri esterni. Richiesta 1 anno di esperienza nella mansione. Iniziale tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-235642.

BARISTA. Bar ricerca barista part-time per mansioni di caffetteria, preparazione cocktail, pulizia e riordino. Non è previsto orario serale. preferibile minimo di esperienza nella mansione richiesta.Sede di lavoro Aulla. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-235628.

ELETTRICISTA. Azienda di elettroimpianti e sistemi elettronici ricerca un elettricista diplomato, con esperienza nell’installazione di impianti elettrici civili ed industriali e nella diagnostica guasti su quadri elettrici di macchinari industriali e distribuzione. Patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Sede Carrara. Offerta MS-235568.

OPERATORE SOCIO SANITARIO. Cooperativa servizi socio-sanitari ed educativi ricerca Oss per attività di servizio e cura della persona (igiene personale e dell’ambiente) a domicilio e in strutture, e per attività di segretariato sociale. Zona di lavoro Massa, Carrara e limitrofe. Indispensabile qualifica professionale OSS, gradita esperienza. Patente B. Contratto part time 30 ore settimanali, tempo determinato 3 mesi prorogabile. Offerta MS-235555.