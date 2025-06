Elena Il ’Repetti’ porta in scena Euripide

L’Istituto Montessori Repetti conquista il teatro Garibaldi! Grande successo per la rappresentazione teatrale “Elena, il doppio volto del mito”, andata in scena nei giorni scorsi alla Nuova Sala Garibaldi davanti a un folto pubblico di compagni e genitori. Il divertente spettacolo, ispirato ad una rilettura comica della tragicommedia “Elena” di Euripide, è stato realizzato dal gruppo di teatro dell’Istituto Montessori-Repetti: studenti e studentesse, con la loro verve satirica, hanno divertito e fatto ridere di gusto il folto pubblico di studenti, insegnanti e amici presenti in sala.

Autrice e regista dell’opera è una giovane professoressa, nonché ex studentessa, del Liceo Classico Repetti, Stella Tramontana, che è riuscita a rivisitare con originalità e leggerezza comica la storia mitica di Elena di Troia. “Quando ero studentessa al Liceo Classico Repetti dirigevo il gruppo di teatro. Quest’anno ho fatto la stessa cosa ma da professoressa ed è stato per me un onore e un piacere. Lavorare con tanti studenti e tante studentesse è stato gratificante perché ognuno di loro è uscito dalla zona di confort e si è aperto ad una nuova esperienza.

Abbiamo lavorato – ha concluso la professoressa Tramontana – da dicembre a maggio e siamo cresciuti insieme. il teatro è un gioco di immaginazione ma diventa reale quando è condiviso In scena hanno recitato ben 34 studenti: Sophia Bardine, Vittoria Barsotti, Edoardo Beccaria, Eric Dylan Bertolla, Nicola Cantiello, Rebecca Corsi, Giorgia Dalle Lucche, Giovanni Dazzi, Laura Dell’Amico, Sara Dolci, Greta Formai, Alessandro Francaviglia, Asia Chelotti, Stella Giorgi, Nicola Poli, Chiara Giovannacci, Laura Giovannacci, Pietro Granai, Virginia Gregori, Selene Lanata, Doha Mahmoul, Lilit Manfredi, Gabriele Mansili, Edoardo Mariotti, Giulia Masnadi, Alice Mei, Nicole Mei, Lisa Petacchi, Anna Petrucciani, Viola Ragaglini, Celeste Ratti, Sofia Rossi, Carlotta Veroli e Nicolas Vatteroni.

Il progetto teatrale, patrocinato dal Comune di Carrara e facente parte del Pnrr nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, è stato fortemente voluto dalla neo dirigente di istituto Carmela Palmieri che, grazie al coordinamento delle professoresse Cinzia Dell’Amico, Maria Stella Raggi e Marina Palma, ha saputo creare un legame tra didattica e competenze, ma soprattutto tra scuola e vita i cui risultati sono stati eclatanti.