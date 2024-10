Educazione finanziaria a scuola. Progetto allo Zaccagna-Galilei

Saranno protagonisti di u n progetto pilota sull’educazione finanziaria nelle scuole gli studenti dell’Istituto Zaccagna-Galilei. E partirà proprio nella giornata mondiale del risparmio. La tutela costituzionale del risparmio e le attuali criticità sono al centro del progetto ideato da Carmine Mario Germinara, commercialista, delegato dell’Associazione nazionale insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana di Massa Carrara, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, e con la collaborazione tecnica dell’Associazione utenti bancari. Inizierà con con il convegno organizzato per giovedì 31 ottobre, proseguirà durante tutto l’anno scolastico e terminerà con un altro convegno cui parteciperanno anche autorità, imprese, cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria e sindacati. Un progetto pilota nato dalla certezza che gli studenti, guidati dai loro professori, sono in grado di affrontare e risolvere il drammatico problema dell’educazione finanziaria, che vede l’Italia relegata negli ultimi posti delle statistiche mondiali.

Al convegno di giovedì parteciperanno la dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale Marta Castagna e la preside dell’istituto Zaccagna-Galilei Ilaria Zolesi, come relatori Carmine Mario Germinara, ideatore del progetto pilota, i magistrati Bruno Spagna Musso, Domenico Provenzano, Jacqueline Magi, Antonio Annibali dell’Università la Sapienza e Laura Germinara, dottore commercialista esperta in crisi di impresa e insolvenza civile. Il Convegno affronterà anche il tema “Etica e Finanzia”, sul quale relazionerà il vescovo Mario Vaccari. Tutti, compresi i relatori, partecipano al progetto a titolo gratuito. L’iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento del Presidente nazionale Ancri Francesco Avena e del consigliere nazionale e presidente regionale Ancri Cav. Luigi Fontanella, l’attenzione di altre scuole e istituzioni, tra cui l’Associazione Nazionale Carabinieri, con la partecipazione del generale Luigi Nardini e del cvalier Antonio Iadanza, l’Istituto Nazionale Nastro Azzurro di Pistoia e di Lucca presieduti da Stefano Bernini, l’Ancri di Pistoia rappresentata dal presidente onorario Luigi Giagnoni, l’Istituto Nazionale Nastro Azzurro di Massa Carrara presieduto da Paolo Chianese.

Il Progetto pilota ha come caratteristica la centralità degli studenti. Partendo da casi concreti, alla luce del dettato costituzionale, sotto la guida dei loro professori, e con la collaborazione del Gruppo scientifico costituito dai relatori del convengo, affronteranno complessi problemi matematici e giuridici. Le conclusioni saranno esposte nel convegno di fine anno scolastico.