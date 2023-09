Educare i giovani alla legalità. Incontro con esperti antimafia

Questa mattina, alle 11.30, si tiene al Teatro Guglielmi un incontro per promuovere e formare i giovani sulla “cultura alla legalità”, organizzato dall’associazione ’La Rivincita’. L’appuntamento vanta la presenza anche di Giovanni Paparcuri (nella foto), ex esperto informatico del Tribunale di Palermo, ex custode del bunkerino e collaboratore e amico dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sopravvissuto all’attentato mortale contro il magistrato r Rocco Chimici e del quale cade quest’anno il 40° anniversario. Modera l’incontro la presidente dell’associazione, l’avvocato Carmela Federico. Previsti gli interventi del procuratore antimafia Roberto Pennisi, del senatore Manfredi Potenti, della commissione giustizia e bicamerale antimafia, del senatore Gianluca Cantalamessa, già membro della commissione nazionale antimafia, e della professoressa Rosaria Bonotti del Liceo classico ’Pellegrino Rossi’ di Massa. Presente anche il cantautore milanese Maurizio Pirovano.

L’incontro, aperto alle scuole medie, fonda le sue radici su come si racconta la mafia agli adolescenti. Grazie alle esperienze e agli studi delle autorità presenti si analizzerà il rapporto tra legalità e giustizia, le peculiarità e le contraddittorietà causate dalle nuove forme di mafia che si sono sviluppate negli ultimi anni e che permettono ad essa di mimetizzarsi sempre più, raggiungendo l’obbiettivo di contaminare silentemente la società. La conferenza si propone di fornire strumenti per individuare cos’è la mafia oggi, delineandone il profilo che indossa, ormai ben distante dalla visione classica. Con un breve excursus si indagheranno le origini della mafia durante la storia del paese e la sua evoluzione nei settori dell’economia e della finanza.

"Le organizzazioni mafiose – dice Carmela Federico – sono l’esatto opposto di una società giusta e paritaria. Per sconfiggere la mafia la scuola deve far comprendere che la società mafiosa si basa su un sistema di valori anti democratici che violano la dignità della persona sotto ogni aspetto". Il dipinto della locandina dell’evento è dell’artista Margherita Benassi e durante la conferenza verrà esposto un quadro dell’artista massese Mafalda Pegollo. Presenti alla conferenza anche le massime istituzioni locali, le autorità scolastiche ed ecclesiali, docenti ed esperti. L’associazione ringrazia Stefano Giannelli per il progetto grafico e tutti gli sponsor che hanno contribuito.