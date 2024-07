Ecco la scuola ’Pietro Del Giudice’

E’ stato ricordato ieri a Montignoso, a 110 anni dalla nascita, Pietro Del Giudice, capo partigiano, primo Prefetto della nuova provincia di Massa-Carrara e consigliere comunale a Montignoso, che ha legato il suo nome anche alla vita culturale e letteraria apuana. Con l’affissione di una targa è stata intitolata a De Giudice la scuola primaria di Cervaiolo. Pietro Del Giudice era nato a Montignoso il 19 luglio 1914. Dopo l’eccidio del 13 giugno a Forno diventò comandante del gruppo partigiano Patrioti Apuani che ebbero un ruolo importante nella liberazione dei comuni di Montignoso, Massa e Carrara. Una formazione che ha sempre avuto come priorità la salvaguardia della popolazione civile. Dopo la guerra venne nominato Prefetto di Apuania con l’arduo compito di ricostruire un territorio ridotto in macerie. Definirà se stesso "il Prefetto dei calcinacci". A lui è stato dedicato anche un fumetto, realizzato dai ragazzi del Liceo Classico di Massa, in collaborazione con l’Anpi, e da Giulio Peranzoni, disegnatore di professione, che ha messo la sua matita a disposizione del progetto.

All’evento erano presenti il sindaco Gianni Lorenzetti e l’ex presidente della Regione Vannino Chiti, presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza, che ha descritto Del Giudice come "un uomo di pace in tempo di guerra". E’ stato proiettato un video e sono intervenuti anche Rosaria Bonotti e Giovanni Cipollini, mentre Sofia Neri ha intervistato la figlia Maria Del Giudice. Un momento molto interessante ed emozionante. "È un onore rendere omaggio a una persona che ha dedicato la propria vita alla nostra comunità e ai valori fondamentali della nostra società. La sua eredità continuerà a vivere nelle aule di questa scuola, ispirando le future generazioni", ha detto Lorenzetti.