Eccellenze sportive . Batignani argento mondiale: "Sei un esempio per tutti"

Il sorriso di Cecilia Batignani sul podio degli Special Olympics World Winter Games Torino 2025. Un risultato prestigioso per la nostra provincia grazie al grande impegno di questa atleta massese che ha conquistato la medaglia d’argento nei 200 metri in racchette da neve con determinazione, passione e un’energia contagiosa. Il sindaco Francesco Persiani festeggia questo risultato sportivo che rende orgogliosa tutta la città, ringraziando Cecilia tramite il suo profilo Facebook: "Sei un esempio di impegno e dedizione e oggi tutti festeggiamo questo fantastico traguardo insieme a te. Grazie e continua a brillare! Forza Cecilia, siamo tutti con te!".

Raggiante il padre Angiolo Batignani: "Era stata convocata all’ultimo, non si aspettava di raggiungere questo risultato. Una curiosità: è arrivata la chiamata quando si stava allenando nella spiaggia davanti al pontile nei giorni successivi a quando si è incagliata la nave. Le persone la vedevano allenarsi con le ciaspole e la guardavano incuriositi. Ha preso le misure di quella che doveva sostituire e poi si è messa in gara. Oggi (ieri, ndr) nei 200 ha sentito molto la gara, ci ha messo il massimo. Non riusciva a capire in che posizione era arrivata, se ottava o settima. Quando ha visto che è arrivata seconda è esplosa la sua felicità". Il padre racconta anche come vive lo sport la sua Cecilia: "Se arriva seconda o ottava è sempre felice, la sua vittoria più grande è battere la disabilità". Batignani ha da sempre mostrato una certa attitudine a svariati sport. Il suo percorso sportivo inizia a 13 anni con il nuoto con la società sportiva Afaph di Massa. La sua prima gara, 25 metri dorso in Special Olympics, un movimento per l’inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport. Batignani ha sviluppato anche la passione per il bowling e l’atletica. Dal 2014 partecipa, come atleta, ai giochi Nazionali Invernali Special Olympics, nella disciplina dei 50 e 100 metri con racchette da neve, dove ha conquistato l’Oro nel 2016 a Bormio.

"Questi sport – prosegue – accrescono la loro autonomia, per non isolarli nella loro vita quotidiana. Lo sport insegna che da una caduta puoi migliorare la vita. Cecilia è felicissima: far parte di una squadra è una grande emozione per lei. Domani (oggi, ndr), scende in pista per i 100, sabato per i 4x100". Il sogno di Cecilia? Una piazza intitolata agli Special Olympics, richiesta fatta all’amministrazione comunale, che si sta mettendo in movimento.