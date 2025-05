E ’Pan fatto ’n cà’ rinnova il sostegno alla Lilt. Consegnato parte dell’incasso dello spettacolo

La compagnia teatrale dialettale massese ’Pan fatto ’n cà’ ha dimostrato ancora una volta la sua generosità, e il forte legame con il territorio, devolvendo all’associazione provinciale della Lega italiana per la lotta ai tumori (Lilt), presieduta da Pietro Bianchi, parte del ricavato della spassosa commedia in dialetto massese ’Na moghja ’n piazza Stazion e n’altra ’n piazza di Culi....co’ rispetto parlando’, andata in scena lo scorso aprile al Guglielmi. Un adattamento di ’Taxi a due piazze’ di Ray Cooney, che racconta le vicende di un tassista bigamo che riesce a coniugare le due relazioni, l’una all’insaputa dell’altra, senza grandi problemi fino a che un giorno viene coinvolto in un incidente che lo farà finire in ospedale, dando vita a equivoci. Una commedia farsesca e vivace, diretta dalla regista Claudia Chesi. La compagnia venne fondata nel 2001 da Pietro Chesi all’interno del Gruppo sportivo culturale dei Vigili Urbani.

Come accaduto in passato, ’Pan fatto ’n cà’ ha scelto di sostenere la Lilt dimostrando una sensibilità e un impegno costanti verso la lotta contro le malattie oncologiche. I proventi delle serate teatrali contribuiranno a supportare le importanti attività di prevenzione, sensibilizzazione e assistenza che l’associazione porta avanti quotidianamente sul territorio di Massa Carrara.

"Ancora una volta – ha detto Pietro Chesi, presidente della compagnia teatrale – abbiamo deciso di sostenere la Lilt per l’importante lavoro di prevenzione che svolge nel nostro territorio contro le malattie tumorali. Il contributo è reso possibile grazie al successo registrato nelle tre serate e per questo un ringraziamento sentito va al nostro pubblico sempre così numeroso".

"Desideriamo esprimere profonda gratitudine alla compagnia teatrale ’Pan fatto ’n cà’ e a tutto il pubblico che, con la propria partecipazione, ha reso possibile questa importante donazione – hanno dichiarato i volontari della Lilt di Massa-Carrara –. Questo sostegno rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire con rinnovato impegno nella fondamentale missione di informare e sensibilizzare i cittadini sulla importanza della prevenzione per sconfiggere il cancro".