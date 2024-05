E’ deceduto Sergio Vannini. Fu ingegnere del Comune

E’ mancato all’età di 94 anni Sergio Vannini, storico ingegnere del Comune di Carrara e Massa. Vannini era ricoverato all’ospedale delle Apuane dopo l’aggravarsi di una polmonite che l’aveva afflitto da un po’ di tempo. Anche se nato a Livorno, Vannini aveva speso gran parte della sua carriera professionale in terra apuana, ricoprendo il ruolo di ingegnere a Carrara in Comune dopo aver vinto un concorso. In seguito sarebbe diventato anche direttore della municipalizzata. Anni dopo l’ingegner Vannini è poi passato al Comune di Massa all’interno di una progettazione su larga scala riguardante soprattutto le strutture sportive.

Sergio Vannini lascia la figlia Beatrice, avvocato, il nipote Pietro e il fratello. Domani pomeriggio i funerali si terranno ad Avenza alla chiesa di San Pietro alle 16.