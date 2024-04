Due giorni dedicati alla Commedia

Il Centro lunigianese di studi danteschi organizza l’appuntamento col ’Dantedì puntuale’ del 4 aprile nell’ambito delle giornate di studio al Museo Casa di Dante in Lunigiana a Mulazzo domenica dalle 15.30 alle 18.30. Introdurrà il sindaco Claudio Novoa illustrando gli indirizzi programmatici del progetto ’Le vie di Dante’, seguirà la relazione del presidente del Clsd Mirco Manuguerra (nella foto) che spiegherà ’La Divina Commedia e la pasqua: il significato di Dantedì Puntuale’. Gli altri intervent: Giorgio Bolla (Dantesca Compagnia del veltro) sul tema ’L’anima come luce e moto celeste in Dante neoplatonico’ e Giuseppe Benelli, presidente dell’Accademia Cappellini, che parlerà della ’Prima volta della maiuscola su l’Antico in una edizione della Commedia: una conquista storica del Clsd’. Infine Rita Cervia e Andrea Innocenzo Volpe dell’Università di Firenze interverranno su ’Orma di Dante: il Museo diffuso del paesaggio dantesco lunigianese’. Il dantista Manuguerra con la sua dimostrazione della datazione del viaggio di Dante non al 25 marzo, bensì al 4 di aprile, ha stupito il mondo di scienza e dantismo dal 1994. "La scuola dantesca lunigianese ha fornito una dimostrazione al tempo stesso astronomica, filologica e teologica - spiega - Il viaggio della Divina Commedia dura 7 giorni, come la creazione del mondo, e la Settimana Santa, nel 1300, andava dal 4 al 10 aprile. Al termine del Poema, con la ’Visio Dei’, Dante celebra il trionfo dell’uomo nel giorno dell’anniversario del trionfo di Dio. Se invece si fa uscire Dante dalla selva oscura il 25 marzo, è chiaro che la Pasqua sparisce dal massimo poema della Cristianità". Nell’ambito del Dantedì lunigianese, domani in piazza Malaspina a Mulazzo alle 16 va in scena Via Dantis, odissea ai confini della Divina Commedia, voci recitanti Oreste Valente (Dante) e Riccardo Monopoli (Dantista), soggetto e regia sono di Mirco Manuguerra.

