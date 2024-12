Ducato di Massa aps: eventi storici e culturali chiudono l'anno con successo

Un fine anno ricco di eventi e di successi per l’associazione Ducato di Massa aps con ancora due iniziative da realizzare: stamani la rievocazione storica della XXXV ‘Investitura del Cavaliere Crociato del Sacro Romano Impero’ nel cortile storico di Palazzo Ducale e l’‘Offerta dei Ceri’ il prossimo 31 dicembre.

Per quest’ultima occasione, l’associazione Ducato di Massa ha riscoperto la tradizionale e storica offerta dei ceri. Una delegazione del gruppo storico condotta dai Marchesi Cybo Malaspina, in costume storico, offrirà i ceri al vescovo monsignor Fra Mario Vaccari, durante la Santa Messa, in Cattedrale, che si concluderà con il Te Deum di fine anno.

Per l’Investitura del Cavaliere Crociato del Sacro Romano Impero il nominativo prescelto, quest’anno, dal Consiglio Direttivo dell’associazione Ducato, è quello di Giorgio Uggeri, il quale per oltre 20 anni è stato direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale del Dipartimento chirurgico dell’Asl n. 1 Toscana.

‘Storia locale, cultura, ambiente-paesaggio, tecnologie, turismo, innovazione’, sono i grandi temi sui quali l’associazione Ducato si esprime, identificandosi in quel prezioso ‘patrimonio culturale immateriale, intangibile e vivente’ sempre più riscoperto recentemente ai vari livelli, con normative e nuovi strumenti a sostegno, e opera in coerenza con il messaggio lanciato dall’Anno Europeo della Cultura: "quel nostro patrimonio culturale dove il passato incontra il futuro".