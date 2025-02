Dubbi sulla pericolosità del materiale di carico: "Verifica necessaria"

"Il sindaco Francesco Persiani avrebbe affermato che il carico oggi presente sulla nave Guang Rong sarebbe di “nessuna pericolosità per l’ambiente“. Ci corre l’obbligo di precisare che ciò che è sulla nave arenata è materiale che sarebbe andato a riempire cassoni portanti della nuova diga del porto di Genova. Pertanto avere dubbi sul carico di quella nave ci sembra logico e precauzionale". Ad affermarlo in una nota è il Polo Progressista e di Sinistra.

"A ottobre 2024 su indicazione del ministro leghista Matteo Salvini – spiega il Polo – il Govrno ha emanato un decreto legge, denominato “sblocca riempimenti”, secondo il quale il commissario straordinario alla costruzione della diga avrebbe potuto bypassare controlli ambientali sui materiali di riempimento dei cassoni e autorizzare anche l’utilizzo di rifiuti. Questo perchè i tecnici della Regione Liguria avevano sollevato dubbi su alcuni apporti che avevano rilevato, all’interno del materiali di riempimento, amianto e nickel, bloccando le operazioni.

Il testo della legge emanata parla esplicitamente di intervento finalizzato a “incentivare“ il recupero di “rifiuti“ e anche la “riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica“. Parole che dovrebbero fare riflettere. Abbiamo visto come è sufficiente un’onda leggermente più alta di quelle attuali per trasportare il materiale in mare e provocare un danno ambientale che colpirebbe l’intera economia di costa, metterebbe a rischio l’ecosistema marino per un lungo periodo.

Per questo motivo, anche a seguito dell’ascolto che abbiamo fatto con le principali associazioni ambientaliste del territorio, come forze del Polo Progressista e di Sinistra (Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista) chiediamo al sindaco, al Prefetto e alle autorità di controllo, di effettuare celermente una verifica, una caratterizzazione minuta dei materiali di carico della Guang Rong al fine di sciogliere ogni dubbio".