Droga e mazza da baseball. Quattro persone nei guai

Quattro persone sono finite nei guai per diversi reati. Si tratta di tre uomini e una donna che sono stati fermati nei giorni scorsi dagli uomini della squadra Volanti e della squadra informativa del commissariato di Carrara. Gli agenti mentre erano in servizio nel centro città hanno notato un veicolo mentre effettuare una pericolosa manovra di inversione di marcia in via d’Azeglio. Dai successivi controlli è emerso che i tre uomini di origine marocchina di 25, 23 e 20 anni e la donna italiana di 30 anni residente nella Provincia di Pisa, presentavano precedenti penali contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Non solo, a bordo del veicolo, intestato ad un italiano di origine campana, il personale di polizia diretto da Pietro Scaramella, ha scoperto una mazza da baseball in metallo di 72 cm e altri strumenti atti ad offendere, circa 11 grammi di droga e una ingente somma di denaro. I tre uomini sono stati denunciati per per violazione sulle norme inerenti il soggiorno di cittadini stranieri sul territorio dello Stato italiano, e uno anche per detenzione di droga ai fini di spaccio e per guida pericolosa e senza patente. Mentre per la donna il questore della Provincia di Massa Carrara , Santi Allegra, disporrà la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio.

Intanto sempre a Carrara nella notte tra giovedì e venerdì uno straniero in palese stato di alterazione ha seminato il panico in piazza Alberica. Armato di un bastone e di una sedia prelevata da un locale vicino si è accanito contro una delle statue delle White tra lo choc dei presenti. Una sfuriata che ha coinvolto anche alcuni avventori di un locale, presi di mira dallo straniero. Era da un po’ che a Carrara centro non si vedevano più queste scene, grazie anche alle tante manifestazioni estive e al fatto che molti cittadini escono in strada o si riversano nelle strade per trascorrere qualche ora al fresco.