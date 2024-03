Dott. Francesco Manteghetti nuovo direttore Farmaceutica ospedaliera Massa-Viareggio

E’ il dottor Francesco Manteghetti (nella foto) il nuovo direttore facente funzioni dell’unità operativa di Farmaceutica ospedaliera Massa-Viareggio, nominato dalla direttrice generale dell’Asl nord ovest, Maria Letizia Casani. Laureato all’università di Parma e successivamente e specializzato al policlinico di Modena con il massimo dei voti, un master in sperimentazione clinica e uno in tecnologie farmaceutiche. All’interno dell’azienda ha ricoperto più ruoli operativi, tra cui quello di responsabile di struttura semplice dipartimentale per l’ambito farmaceutico di Massa-Carrara e ha lavorato anche all’ospedale Meyer di Firenze. L’unità operativa di Farmaceutica ospedaliera affidata alla guida di Manteghetti si sviluppa sui presidi ospedalieri di Massa, Viareggio, Carrara, Fivizzano e Pontremoli, svolge molteplici attività strategiche per reparti ospedalieri e servizi territoriali. Tra le strutture di competenza ci sono il laboratorio galenico compounding del Noa, che garantisce le chemioterapie per l’ambito di Massa, Viareggio e Lunigiana, gli allestimenti sterili; il laboratorio di galenica non sterile dell’ospedale Versilia, le strutture di Carrara, Fivizzano e Pontremoli. Francesco Manteghetti, che ricoprirà l’incarico da aprile, sottolinea: "l’unità operativa è articolata e ricca di professionisti con cui auspico di sviluppare una progettualità costruttiva e di rispondere con efficacia ed efficienza a tutte le sfide che ci verranno poste".