Donne che si difendono: "La salvaguardia di sé contro schiaffi e spinte"

Ginnastica militare e difesa personale. Per donne, ma non solo. Gli sportivi della Ginnastica Dinamica Militare sezione Lunigiana hanno incontrato le tecniche di difesa personale più efficaci. Una serata speciale – a pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin – che ha visto protagonisti una trentina di atleti, scesi in griglia pronti ad allenarsi fisicamente, ma soprattutto ad apprendere piccoli e grandi strategie di difesa. Il tutto puntando soprattutto sulla sotto stress con azioni mirate alla salvaguardia personale.

"Abbiamo studiato una lezione speciale - spiega l’istruttrice Serena Olivieri - per una serata speciale, a pochi giorni dall’ultimo gravissimo femminicidio e poche ore prima della Giornata contro la violenza sulle donne, al Palazzetto dello Sport di Villafranca. Il nostro gruppo ha fatto la differenza con oltre 90 minuti di attività fisica cadenzata, alternata e perfettamente integrata con concetti pratici di prevenzione. Le accosciate classiche sono state arricchite da calci frontali, per bloccare un ipotetico aggressore, i piegamenti sulle braccia di riscaldamento e sollecitazione per allenare il fisico a essere reattivo in caso di difesa da schiaffo, le corse sul posto hanno spezzato il fiato prima della liberazione dallo strangolamento. L’obiettivo della serata era dimostrare quanto importante sia avere alla base una buona preparazione fisica, ma anche e soprattutto mentale per affrontare al meglio ogni tipo di aggressione". In palestra c’erano padri e madri con le figlie, tante ragazze, tanti uomini che hanno accolto con interesse l’idea di affrontare un allenamento diverso, ma di importanza rilevante. Serena della difesa personale ha fatto la sua prima e vera passione, istruttrice di Krav Maga prima e ora istruttrice GDM, è riuscita nell’impresa di fondere in modo omogeneo due grandi discipline sportive.

"Atteggiamento mentale e allenamento fisico creano persone più consapevoli e libere - continua Serena - servirebbero più corsi finalizzati all’apprendimento di tecniche di difesa personale, la consapevolezza che noi istruttori possiamo essere veicoli fondamentali di nozioni e di messaggi forti ci riempie di orgoglio. Difendersi è un diritto di ogni persona ed è da questo concetto che ogni volta bisogna partire per creare percorsi mirati di formazione".

Gli allenamenti di Ginnastica dinamica militare tornano nei classici giorni di martedì e giovedì dalle 20 alle 21 con una modalità classica di allenamento, assieme all’aspirante istruttore Marco Ferro, che sta portando a termine il suo percorso di formazione in Accademia Nazionale GDM. In arrivo nuovi eventi e aperture in costa, ma verranno riproposte serate come quella appena trascorsa. "Sono orgogliosa dei miei atleti - chiude Serena - che accolgono ogni volta le iniziative con spirito da guerrieri, sensibili a ogni tematica".

Monica Leoncini