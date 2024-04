’Donne al volante’ sfrecciano per la città. I motori delle auto storiche si tingono di rosa

Un pomeriggio interamente dedicato alle quattro ruote... in rosa. Ieri l’agorà di piazza Aranci si è trasformata in un palcoscenico molto speciale, teatro dell’iniziativa intitolata “Donne al volante“, che era stata promossa dal Cams di La Spezia, con la collaborazione del gruppo libero MS motori storici di Massa Carrara.

E’ proprio in piazza Aranci che si è infatti svolta la prova di abilità alla guida con auto d’epoca, dedicata alle donne. Le conduttrici – che erano partite da La Spezia – hanno infine raggiunto Massa alla guida di bellissime auto storiche ed hanno effettuato poi la prova di abilità in piazza Aranci superando brillantemente tutte le varie difficoltà del percorso sotto gli occhi del pubblico incuriosito. Ad aprire le fila, è stata l’assessora alla Cultura del Comune di Massa Monica Bertoneri, che si è cimentata alla guida di una Fiat 600D. All’assessora Bertoneri che ha preso parte all’evento in rappresentanza del Comune di Massa – il quale ha patrocinato l’evento – al consigliere Sergio Bordigoni e alla 50&PIU’ nella persona del presidente Siriano Fornesi il ringraziamento da parte degli organizzatori. Nella foto qui sopra a sinistra: Sergio Bordigoni; Pier Giorgio Lori e Fortunato Scali del gruppo MS motori storici; Monica Bertoneri Assessora alla Cultura; Lorenzo Di Alesio del Cams di La Spezia. In alto invece tutto il gruppo.