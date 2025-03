Donazione del cuore per l’Aldi: "Un aiuto ai loro progetti speciali"

Una donazione che fa bene al cuore. Taverone bike and trail, un gruppo di amici appassionati di due ruote e sentieri, ha deciso di donare mille euro all’Aldi, Associazione lunigianese disabili, guidata da Paolo Bestazzoni. L’associazione da anni si occupa di persone con disabilità e delle loro famiglie, tra gli obiettivi più ambiziosi e quasi concluso, quello del ‘Dopo di noi’ che ha visto la realizzazione di una casa, nella Selva di Filetto, che sarà abitata da persone con disabilità che per vari motivi si ritrovano sole nella vita.

La donazione è avvenuta al Circolo Anspi Paradiso di Mulazzo, aperto da pochi mesi e gestito da ragazzi speciali e loro famiglie, nell’ambito del progetto ‘Relazioni’ sostenuto da Fondazione Carispezia con il bando ‘Per mano. Percorsi verso l’autonomia e l’integrazione’. Con questo progetto la Società della salute ha dato l’avvio a un’attività ricreativa gestita da persone in carico ai servizi sociali e socio sanitari territoriali di diversa provenienza, come disabili fisici e psichici, persone a rischio di esclusione sociale o svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, persone vittime di violenza. Attraverso il bar bottega si cerca di ridisegnare nuove forme di convivenza, creando una socialità inclusiva e comunitaria. I destinatari diretti del progetto percepiscono un’indennità di partecipazione, sostegno di natura economica finalizzato all’autonomia.

A portare l’assegno simbolico ci hanno pensato Andrea Grossi, Stefano Zampini, Roberta Vallini, in rappresentanza della Taverone Bike and trail, che si occupa dal 2021 di pulire e recuperare i sentieri abbandonati e non più percorribili, soprattutto nei Comuni di Licciana Nardi e Comano. "In maniera totalmente volontaria – dice Roberta – organizziamo due eventi l’anno, non competitivi, per amanti di due ruote e passeggiate. Prossimo appuntamento il 25 maggio, ci saranno percorsi dedicati alle bici e al trail e punti ristoro con piatti tipici locali. I percorsi si snoderanno nei Comuni di Licciana, Comano, Fivizzano e partenza a Licciana Nardi. Da sempre vicini alle associazioni, sosteniamo i progetti della Dynamo Camp e i gruppi del territorio. Abbiamo voluto aiutare Aldi per sostenere i loro bellissimi progetti, come il Circolo Paradiso".

Monica Leoncini