’Don Milani’ all’avanguardia. Ok al progetto per la media di efficientamento energetico

Un progetto da poco meno di 2 milioni di euro per la scuola media Don Milani di Marina di Massa. L’obiettivo è quello di realizzare interventi di efficientamento energetico. Per farlo, l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Persiani ha approvato in queste ore un progetto da presentare al bando della Regione Toscana attraverso il quale saranno ‘smistate’ le risorse del Programma Regionale finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che intende, appunto, agevolare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili pubblici. Per questa sfida il Comune ha scelto una scuola e nel dettaglio proprio la Don Milani.

A elaborare il progetto di fattibilità tecnico economica è stata la società Ferplant Srl di Torino e nel documento i progettisti, dopo l’analisi dello stato di fatto e l’analisi energetica dell’edificio, hanno individuato delle tipologie di intervento in linea con i livelli di riduzione dei consumi energetici ricercati, cogliendo l’occasione per effettuare alcune migliorie volte ad aumentare il livello di salubrità dei locali e ad apportare un maggior benessere per i fruitori dell’immobile. Nello specifico gli interventi proposti sono i seguenti: coibentazione dell’involucro edilizio con materiali ad alta prestazione termica e sostituzione infissi con materiali ad alta prestazione termica. Tutti questi materiali dovranno essere certificati Cam, acronimo di Criteri ambientali minimi. Infine è prevista anche l’installazione di sistemi di termoregolazione ambiente.

Entrando un po’ di più nel dettaglio, il progetto prende atto anche dello stato attuale della scuola che in particolare presenta delle infiltrazioni dall’alto "dovute a fenomeni di ristagno dell’acqua e alle riferite frequenti lacerazioni della guaina in copertura" mentre quelle dal basso sono dovute a fenomeni di ristagno dell’acqua. E’ soprattutto sulla copertura e sui sistemi di gestione della pioggia che sono state trovate le maggiori criticità ed è proprio sui tetti che si concentrerà una parte importante dell’intervento su una superficie di circa 3.600 metri quadrati per risolvere i problemi di infiltrazione rilevati e minimizzare l’impatto sull’architettura caratteristica dell’edificio, evitando di fare ricorso ad una coibentazione delle pareti verticali. Poi ci saranno l’isolamento all’intradosso del primo solaio che separa ambienti riscaldati da ambienti che non lo sono o dallo spazio esterno per garantire l’isolamento termico ed acustico e la sostituzione dei serramenti. Costo totale dell’opera, secondo l’attuale progetto di fattibilità che sarà trasmesso al bando regiona,e 1 milione e 850mila euro.