Domani il summit con il prefetto Aprea. Emergenza furti, focus sulle soluzioni

Si terrà domani alle 10.30 nella sala consiliare, il preannunciato incontro sull’ordine e la sicurezza del territorio che vedrà giungere a Fivizzano il dottor Guido Aprea, prefetto di Massa-Carrara unitamente ai massimi vertici provinciali delle forze dell’ordine: polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza. All’importante appuntamento sarà presente Gianluigi Giannetti sindaco di Fivizzano e per l’occasione quale presidente dell’Ucml, in rappresentanza degli altri sindaci del territorio. All’evento presenzierà anche Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, in quanto Comune non facente parte l’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana. L’incontro verterà sulle problematiche relative alla escalation di furti nella abitazioni, esercizi commerciali e danneggiamenti che si sono registrati sul territorio negli ultimi mesi e l’adozione di mezzi e metodi per farvi fronte.