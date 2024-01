Domani arriva la Befana. Festa per le strade . Attività dei negozianti

Domani, venerdì, la Befana sarà in centro città per regalare caramelle e cioccolatini a tutti i bambini. Dalle 15 alle 19 tutte le strade del centro storico saranno visitate dalla Befana, che a bordo della sua macchina sarà disponibile per foto ricordo e per augurare buona festa a tutti quelli che incontrerà. L’iniziativa è stata organizzata dai commercianti, che come hanno fatto per tutte le festività natalizie, con questi piccoli eventi hanno cercato di animare le vie del centro nell’ottica di collaborazione e per l’intrattenimento di residenti e visitatori. Per i più piccoli sarà l’occasione di vedere dal vivo la vecchietta che porta i doni ai bravi bambini. Un modo per rivitalizzare il commercio in un centro che richiede iniziative ed eventi.