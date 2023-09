Dolcezze a Borgo del Ponte e Massa per la gara della ’Torta gustosa’

Si chiude l’estate in dolcezza con l’ottava gara non professionista della ’Torta gustosa’. L’iniziativa, in programma oggi, alle 16.30, è organizzata dall’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia-Capaccola. La gara mette a confronto i pasticcieri amatoriali in una competizione divertente. "La ’Torta gustosa’ – spiega il presidente dell’associazione, Vincenzo Ozioso – è nata nel 2015 ed ha visto di anno in anno arricchirsi di numerosi concorrenti e simpatizzanti. La manifestazione è aperta a tutti con lo scopo di socializzare e integrare le varie realtà sociali e culturali del borgo". Sono ammesse al concorso le torte che non necessitano di refrigerazione, di dimensioni non superiori a 35-40 cm di diametro. Le torte non conformi non potranno parteciperare alla gara ma saranno comunque servite. Si tratta di una festa. L’evento si svolge anche quest’anno nel giardino della famiglia Niccoli Ortori, in via Lemmi a Borgo del Ponte. Il presidente e l’associazione colgono l’occasione per ringraziare pubblicamente la famiglia Niccoli Ortori per la collaborazione e l’accoglienza. Dopo la premiazione dei concorrenti, le torte saranno offerte ai presenti.