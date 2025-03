Dodici soccorritori pronti a scendere in campo

FIVIZZANO ’Promossi’ 12 nuovi soccorritori di livello sanitario avanzato che adesso potranno svolgere attività di soccorso su tutto il territorio provinciale. Dopo un corso di 5 mesi, dopo quello di primo livello durato tre mesi, alla Pubblica Assistenza di Fivizzano si sono svolti gli esami per la consegna dei diplomi di secondo livello. Numerosi i partecipanti già in possesso dell’attestato di soccorritore di primo livello, che nella giornata di sabato si sono sottoposti agli esami per ricevere il nuovo attestato di livello superiore.

A presenziare l’importante verifica, la dottoressa Sonia Franciosi del 118 e la direttrice del corso, Alessia Signanini, infermiera del 118. La selezione, ha visto promossi quali soccorritori di livello avanzato: Oliviano Fontanini, Alessandra Rossi, Giovanna Rossi, Lorenza Consulo, Luciano Buggiano, Francesco Tonelli, Matteo Chiappucci e Rita Lecchini della Pubblica Assistenza di Fivizzano ed Aulla. Inoltre Giovanni Mazzali e Davide Franchetti della pubblica assistenza di Monzone. Ancora Gianni Pacchiarotti e Claudio Talenti della Pubblica assistenza di Comano. La commissione giudicante, con i formatori regionali era composta da Alessandro Bellotti, Serena Argenti. I formatori di associazione: Luca Fontanini e Irene Felici. Il delegato Anpas Valentina Federici.

La qualifica di soccorritore di livello avanzato, la si ottiene praticamente dopo 8 mesi di corso e consente all’operatore di intervenire su moltissimi casi nelle azioni di emergenza e di pronto soccorso, eccettuate quelli che necessariamente sono riservate al medico. I dodici neo promossi sono stati poi festeggiati con un rinfresco preparato da Gian Luca Cardellini presidente della Pubblica assistenza di Fivizzano, a cui era presente anche il collega Mario Strano della Pubblica assistenza ’Croce Azzurra’ di Comano.

Roberto Oligeri