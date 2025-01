Documentario da Gaza di Luca Galassi

Nell’ambito delle due mostre sulla Palestina ’Qui resteremo’ e ’Kufia’, promosse dall’associazione Gaza Fuorifuoco e dalla Cgil Toscana, visitabili nel Salone degli Svizzeri a Palazzo Ducale fino al 26 gennaio, oggi sono in programma due iniziative. La prima, alle 18.30, è la proiezione del documentario ’9 Human From Gaza’ (2018) di Luca Galassi, che racconta le storie di nove giovani palestinesi che nonostante la guerre e la povertà cercano di raggiungere la libertà e l’indipendenza. Saranno presenti l’autore e la vice direttrice di Amnesty International, Grazia Careccia. Alle 20, al circolo Acsi La Vecchia Mandragora di Massa, serata di musica a cura del cantautore Stefano Barotti per sostenere la vendita dei biglietti del ’Concerto per la pace in Palestina’ del 15 gennaio alla sala del cinema Garibaldi di Carrara.