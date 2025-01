Distribuzione kit per la raccolta differenziata

Gennaio mese di cambiamenti per quel che riguarda la raccolta differenziata. A Fosdinovo la distribuzione del kit per la raccolta si svolgerà il primo sabato del mese, dalle 9 alle 12, all’officina comunale, nella sede dell’associazione nazionale Alpini e a Caniparola il secondo sabato del mese dalle 8 alle 12, al Palomar. Gli utenti devono presentarsi muniti di documento d’identità oppure bolletta della Tari.

Il servizio di raccolta di rifiuti pericolosi e piccoli elettrodomestici avviene grazie all’ecomobile, a Caniparola nel parcheggio del Pam, il primo mercoledì del mese dalle 10 alle 15, mentre a Fosdinovo è possibile conferire i rifiuti pericolosi e i piccoli elettrodomestici nell’isola ecologica, a fianco dell’officina comunale. Tale servizio di ritiro, come quello del verde, sono gratuiti e possono essere prenotati contattando il numero verde 800 487 709, dal lunedì al sabato, in orario 8:30-13:30, inviando la richiesta all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o ancora tramite la App: PortAPPorta.

Per quello che riguarda pannolini e pannoloni, il ritiro domiciliare gratuito può essere attivato compilando il modulo scaricabile dal sito internet e inviandolo a [email protected] o compilando il modulo all’Infopoint di ogni comune. Per quel che riguarda i rifiuti speciali e assimilati, il servizio è a pagamento, su preventivo, contattando l’Ufficio commerciale al numero verde 800 942 857, dal lunedì al giovedì in orario 14:30-17, oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: [email protected]. Per richiedere il Composter è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito internet e inviarlo a [email protected] o compilare il modulo all’Infopoint.

Il Centro di raccolta, a Boceda a Mulazzo, è una struttura attrezzata e sorvegliata che completa l’ecosistema della gestione dei rifiuti di Lunigiana Ambiente. Qui è possibile conferire, gratuitamente, tutti quei rifiuti urbani che, per tipologia o dimensioni, non possono essere raccolti con il servizio Porta a porta. E’ aperto lunedì, mercoledì, venerdì dalle 13 alle 19, il martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 14. M.L.