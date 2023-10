Distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata della zona di Ortola ASMIU distribuisce gratuitamente i sacchi per la raccolta differenziata nella zona Ortola-Frangola. Ritiro presso l'Infopoint di Asmiu in via Dei Limoni, dal lunedì al sabato. Utenze domestiche con bidoncini condominiali ritirano solo sacchi compostabili.