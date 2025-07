Disco Musica al top. Si ’infiamma’ il Beach

Ogni notte un evento. L’estate hot del Beach Club Versilia ha preso forma. Il top club di Cinquale modella l’estate glamour della costa toscana a colpi di dj set internazionali, musica di tendenza, buona cucina sul mare firmata da Murà, tintarelle e pool party in una location unica e continuamente rinnovata dove convivono in armonia sotto lo stesso cielo movida e relax.

Tra gli artist-deejay attesi alla consolle più “in” della Versilia, Ludwig (stasera), Sick Luke (8 luglio), Leon (10 luglio), Blacken (17 luglio), Da Vid e Matteo Zarcone (24 luglio), Joella Jackson (7 agosto), Demetra e Bianca (14 agosto), Calvin Callaghan Clarke (21 agosto), Frank Storm (28 agosto). Dalla tech house all’hip hop, dall’afro house alle hit dance dell’estate fino alle hit: la console del top club fa ballare tutti.

Il calendario mette in fila il martedì sera “Smash”, il format dedicato agli over 18, il mercoledì la novità Déjà-vu con il dj resident Biba, il giovedì techno “Move” è affidato allo staff di Soffuso mentre il venerdì si balla a ritmo della musica trap e hip hop con Bibog e dj Filo. Il sabato si va in paradiso con “Heaven”, la notte evento della Versilia, la lunga domenica inizia in piscina con il pool party (dalle 18) per proseguire a cena ed in pista con il Dinner club di Andrea Secci e Calessino club di Alessio Mosti.