Discarica abusiva in via Bergiola con rifiuti anche edilizi

Nuova denuncia per una discarica abusiva. Siamo in via Bergiola a Massa dove sono stati scaricati decine e decine di sacchi chiusi. Da alcuni sacchi (almeno una cinquantina) si intravedono barattoli di vernice, residui di colle o cemento, cartongesso e vetri. Insomma, materiale edile. Il punto esatto si trova nel primo tratto sterrato di via Bergiola di di fianco alla casetta dell’acquedotto, ma proseguendo si trovano altre piccole discariche di materiale edile, catrame, mattonelle. Ormai la strada è stata presa per una discarica a cielo aperto. Alcuni lettori ci hanno segnalato questo ennesimo atto d’inciviltà (ci sarebbe anche una denuncia) chiedendo a chi di dovere di intervenire per la rimozione del materiale scaricato e l’installazoione di sorveglianza con telecamere.